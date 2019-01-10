В Китае создали супервязкий бетон

10 января, Ханчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые изготовили уникальный бетон, который по вязкости в 800 раз превосходит обычный. Достижение принадлежит группе ученых под руководством профессора Сюй Шилана из Института строительства и архитектуры Чжэцзянского университета.
Новый волокнистый бетон отличается не только пластичностью, но и трещино- и износостойкостью.
Низкая пластичность считается естественным свойством бетона. Трещины в нем сокращают срок службы архитектурных объектов, что приводит к крупному экономическому ущербу и даже серьезным авариям, рассказал Сюй Шилан. "Наша работа позволяет избавить бетон от этого недостатка", - убежден профессор.
Он сообщил, что относительное удлинение (мера пластичности) нового фибробетона составляет 8,4%, по этому показателю он в 800 раз превосходит обычный бетон.
Высоковязкий бетон имеет также повышенную коррозионную стойкость в суровых условиях. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин у изобретения гораздо меньше 0,1 мм, что несравнимо со штукатуркой и обычным бетоном. Во время системного тестирования ученые измерили характеристики нового материала, отражающие сопротивление, долгосрочность службы и конструктивные свойства. В частности, показатели пластичности и прочности нового бетона на 70% и 60% превышают самые высокие аналогичные показатели, зарегистрированные в мире.
Сюй Шилан с коллегами продолжают исследовать сопротивление высоковязкого бетона и конструкций из него ударным нагрузкам для дальнейшего подтверждения срока безопасной эксплуатации строительных объектов.-0-
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