В Китае создали цифрового прокурора: выдвигает обвинения с точностью 97%

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), который способен предъявить обвинение с точностью 97% на основе устного описания дела. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Новую технологию уже протестировали в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае. Ученые уверены, что эта технология поможет снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах.

ИИ получил необходимые навыки после изучения более 17 тыс. дел, рассмотренных в судах Шанхая с 2015 по 2020 год. Сейчас он может идентифицировать и выдвигать обвинения по таким распространенным преступлениям в Шанхае, как мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, создание препятствий представителям властей в выполнении служебных обязанностей, воровство, мошенничество. Ученые уверены, что в будущем ИИ сможет выносить обвинения и по более резонансным преступлениям.

Китай первым в мире стал применять технологии ИИ в работе прокуратуры. В 2016 году в стране началось использование технологии, известной как Система-206, которая способна оценить доказательства, условия ареста и определить, насколько подозреваемый в преступлении может оказаться опасным для общества.-0-