В Китае создали устройство для быстрой диагностики коронавируса

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Новости темы "Распространение коронавируса"
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Тяньцзиньского университета Китая разработали портативное устройство для быстрой диагностики коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа.
Как сообщает агентство, устройство похоже на компьютерную мышку, может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные. Оно способно оперативно проверить анализ крови человека и определить, заражен ли он коронавирусом.
Результаты исследования могут автоматически загружаться на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные.-0-