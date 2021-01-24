В Китае спасены 11 горняков из заблокированной после взрыва шахты

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в провинции Шаньдун на востоке Китая подняли сегодня на поверхность 11 человек из золотодобывающей шахты, в которой произошел взрыв, сообщает "Синьхуа".

К 24 января удалось установить контакт с 10 горняками. Они находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии. Один из шахтеров, которого достали из-под завалов, в тяжелом состоянии, он был срочно доставлен в больницу.

Еще один считается погибшим, 10 числятся пропавшими. В настоящее время на месте происшествия для проведения спасательных работ находятся 633 человека и 407 единиц техники.

11 января из-за взрыва на шахте в провинции Шаньдун в ловушке оказались 22 шахтера на глубине примерно 600 м.-0-