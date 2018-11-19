В Китае столкнулись 28 грузовиков

19 ноября, Чжэнчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. В центральном Китае в результате ДТП с участием 28 грузовиков погибли 3 человека.

По информации местных властей, инцидент случился 19 ноября примерно в 07.27 по местному времени на участке скоростной автодороги Дацин-Гуанчжоу в провинции Хэнань, где один за другим столкнулись 28 грузовиков.

По состоянию на 13.00 по местному времени 13 пострадавших были госпитализированы. Несмотря на усилия медработников, трое из них скончались.

На месте ДТП продолжается спасательная операция.-0-