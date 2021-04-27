В Китае сухогруз столкнулся с нефтеналивным танкером

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В порту Циндао (Китай) сухогруз Sea Justice столкнулся с нефтеналивным танкером A Symphony, находившемся на якорной стоянке, сообщает Reuterst со ссылкой на менеджеров компании-владельца Goodwood Ship Managemen.
Столкновение произошло 27 апреля около 8.50 по местному времени. Сила удара вызвала брешь в носовой части борта, в результате чего некоторое количество нефти вытекло в море. Пострадавших нет, сообщили в компании.
Как сообщает ТАСС, Sea Justice - сухогруз, идущий под флагом Панамы, а танкер A Symphony - под флагом Либерии.-0-