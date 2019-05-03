В Китае торнадо перевернул батут, погибли двое детей

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае на территории уезда Лайюань в провинции Хэбэй на севере Китая торнадо перевернул батут, на котором находились дети. В результате два ребенка погибли, еще семь получили травмы. Об этом сообщает информационный портал Sina .

Инцидент произошел 2 мая на площади Цзюймаюань, где был установлен батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома.

Люди, которые находились на площади, пытались самостоятельно перевернуть конструкцию. Однако провести спасательные работы удалось только после прибытия на место происшествия пожарных бригад.

В результате инцидента один ребенок погиб на месте, еще один умер в больнице. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.-0-