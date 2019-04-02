В Китае удалось локализовать лесной пожар, унесший жизни 30 человек

2 апреля, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайской провинции Сычуань удалось локализовать лесной пожар, унесший жизни 30 человек. Об этом сообщают местные власти.

По имеющейся информации, открытое пламя практически полностью потушено, однако скрытые источники огня по-прежнему сохраняются. Площадь возгорания составила 15 га.

Ранее сообщалось, что 30 человек, среди них 27 пожарных и 3 местных жителя, погибли при ликвидации возгорания.

30 марта примерно в 18.00 по местному времени в отдаленном населенном пункте в горной местности в провинции Сычуань на высоте над уровнем моря 3 тыс. 800 м вспыхнул лесной пожар, для тушения которого местными властями были мобилизованы 689 человек.

Во второй половине дня 31 марта из-за резкой смены направления ветра пожар вспыхнул с новой силой.-0-