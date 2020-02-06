В Китае умер один из первых врачей, сообщивших о новом коронавирусе

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Новости темы "Распространение коронавируса"
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса, - Ли Вэньлян - умер в КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.
Мужчина умер в Ухане от пневмонии, вызванной этим вирусом.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР заболевание выявлено в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.
По последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли, выздоровели более 1,1 тыс.-0-