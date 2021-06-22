В Китае ущерб от интернет-мошенников в 2020 году составил около $5,5 млрд

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий ущерб от противоправных действий интернет-мошенников в Китае в 2020 году составил 35,37 млрд юаней (около $5,5 млрд). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил заместитель председателя третьего судебного состава Коллегии по уголовным делам Верховного народного суда КНР Ли Жуйи, сообщает ТАСС.

"Мошеннические действия особо крупного размера в сети Интернет фиксируются довольно часто, что становится причиной имущественного ущерба для большого количества людей. В прошлом году общий объем ущерба от интернет-мошенников по всей стране оценивался в 35,37 млрд юаней", - сказал он.

"В настоящее время правонарушения в сфере интернет-мошенничества по-прежнему занимают одну из наиболее высоких позиций. В больших и средних городах страны доля таких дел в общем объеме уголовных производств достигает 50%", - добавил представитель Верховного народного суда КНР.

По его словам, учитывая общественный резонанс от таких судебных разбирательств, к организаторам и главарям преступных сообществ, а также рецидивистам суды Китая будут применять более строгие меры наказания.-0-