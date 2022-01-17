В Китае успешно провели первый в 2022 году космический запуск

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай сегодня вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-13. Первый в 2022 году космический запуск прошел успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется, старт был дан в 10.35 по местному времени (05.35 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Он стал 406-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

В столице Китая активно развивают национальную космическую программу. Китайские ученые разрабатывают метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Параллельно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР. Планируется, что она начнет работу уже в этом году.

По официальной статистике, в 2021 году Китай осуществил 55 запусков, установив национальный рекорд. Как утверждает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, по этому показателю КНР за 2021 год обошла США, заняв первое место в мире.-0-