В Китае в ДТП с автобусом погибли 36 человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на скоростной автотрассе в районе города Исин провинции Цзянсу на востоке Китая погибли 36 человек, сообщает агентство Sina.
Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик. По предварительной информации, авария произошла из-за лопнувшей камеры на переднем колесе автобуса. В ДТП погибли 36 человек, еще 36 получили ранения.
Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Причина происшествия выясняется. Ведется следствие.-0-