В Китае в результате аварии на шахте оказались под завалом 19 человек

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум один человек погиб, еще 19 оказались под завалом сегодня в результате затопления угольной шахты в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.По его данным, ЧП произошло в 12.10 по местному времени на объекте, расположенном в уезде Гангца. В момент обрушения горной породы в шахте находился 21 человек. Одного удалось извлечь на поверхность, он находится в тяжелом состоянии.На месте происшествия ведутся спасательные работы. Детали аварии уточняются.-0-