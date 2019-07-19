В Китае в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли два человека

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и 18 ранены в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в Китае. Еще 12 числятся пропавшими без вести, передает
Трагедия произошла в городе Сань-Мэнь-Ся провинции Хэнань. От ударной волны в радиусе 3 км выбило все стекла в зданиях, повредило припаркованные машины. Все районы в округе оцеплены, на месте работают десятки пожарных расчетов и более 200 спасателей.
Причина мощного взрыва пока выясняется, известно, что он не затронул ту зону, где расположены контейнеры с опасными веществами.-0-
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