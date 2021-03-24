В Китае в результате землетрясения погибли несколько человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, кроме того, более 60 домов были повреждены в результате землетрясения в китайском Синьцзяне, сообщает информационный портал Sina.

После землетрясения пожарно-спасательная бригада округа Байчэн отправилась в эпицентр для изучения ситуации, связанной со стихийным бедствием. Также были подготовлены временные места для переселения людей, чьи дома оказались повреждены.

Сообщается, что железнодорожное ведомство Синьцзяна запустило механизм быстрого реагирования на землетрясение, издав уведомление о приостановке движения всех пассажирских поездов, курсирующих в сейсмочувствительных районах.

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано сегодня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 257 км к юго-востоку от города Хочэн, где проживают 360 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.-0-