В Китае в тоннеле загорелся грузовик: 5 погибших, более 30 пострадавших

28 августа, Ханчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. По меньшей мере пять человек погибли и 31 пострадал в результате ДТП в провинции Чжэцзян (Восточный Китай), вызванного возгоранием грузовика в тоннеле, сообщили местные власти.

Инцидент произошел в тоннеле на скоростном шоссе Шэньян - Хайкоу. У двигавшегося в тоннеле грузовика загорелась одна из шин. Пламя быстро перекинулось на кузов с грузом, что вызвало большое количества дыма, в результате чего транспортные средства и люди в тоннеле оказались в ловушке.

В больницу с ожогами и различными травмами были доставлены 36 человек, пятеро из них скончались.

Ведется дальнейшее расследование происшествия.-0-