В Китае вакцинировали от коронавируса более 9 млн человек

9 января, Минск /Корр. ТАСС/. Более 9 млн человек вакцинированы от коронавируса в Китае. Об этом в субботу на брифинге заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, сообщает ТАСС.

"С 15 декабря и по настоящее время по всей стране препараты приняли 7,5 млн человек из ключевых групп населения. Если добавить к ним около 1,6 млн представителей групп высокого риска, которые были привиты вакциной, то получится, что к настоящему времени в Китае вакцину получили в общей сложности более 9 млн человек", - указал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Цзэн Исинь отметил, что вакцинация будет совершенно бесплатной для жителей КНР.

Власти Китая утвердили для экстренного использования две кандидатные вакцины компаний Sinopharm и Sinovac. Также в КНР утвердили вакцину разработчика CanSino для использования в вооруженных силах. В первую очередь вакцину получают медработники, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистической сферы, сотрудники компаний холодовой цепи, работники санитарно-гигиенической службы, а также лица, которым необходимо уехать за границу по работе или учебе.

21 декабря сотрудник Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина сообщила о том, что власти Китая планируют привить вакциной от коронавируса 50 млн человек к 15 февраля 2021 года.-0-