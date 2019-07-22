В Китае во время наводнения погибли четыре туриста

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Китая во время наводнения, вызванного проливными дождями, погибли четыре пеших туриста, сообщило агентство "Синьхуа".
По информации агентства, в результате ливня в горной местности неподалеку от деревни Гаоху рядом с городом Ичунь в провинции Цзянси 285 человек из трех туристических групп оказались заблокированными.
На место стихийного бедствия были направлены беспилотные летательные аппараты и более 530 спасателей, которым удалось найти 23 пропавших без вести из группы туристов.
В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены.-0-
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