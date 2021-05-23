В Китае во время ультрамарафона из-за переохлаждения погиб 21 бегун

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае из-за экстремальных погодных условий насмерть замерз 21 бегун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.

Как передает издание, еще восемь получили легкие травмы. Местные власти создали группу для проведения тщательного расследования причин инцидента, сообщает газета.

По данным агентства Синьхуа, забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром 22 мая недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды - начались порывы шквального ветра и пошел град. Когда температура резко упала, бегуны начали сообщать о переохлаждении, а другие пропали без вести. Большинство участников были в тонких шортах и футболках.

Гонку приостановили, местные власти немедленно организовали несколько спасательных отрядов для их поиска. Однако спасательные работы были затруднены из-за сложной местности, дальнейшего снижения температуры в ночное время и плохой связи в горах.

Всего в марафоне принимали участие 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное.-0-