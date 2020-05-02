ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 2 мая 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:56 Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:52 Холдинг Уоррена Баффета в первом квартале понес рекордные убытки В мире
17:39 Национальная библиотека приглашает посетить выставочный проект "ЭкоChallenge" Культура
17:21 Что изменилось в работе МАЗа в условиях пандемии Экономика
16:59 В Китае восстанавливается туризм В мире
16:43 Топливо на АЗС в Беларуси с 3 мая дешевеет на 1 копейку Экономика
16:41 Выставка "Символы Победы" откроется в столичной ратуше 6 мая Афиша
16:20 В Узбекистане из-за прорыва дамбы эвакуированы около 70 тыс. человек В мире
16:06 День дронов прошел в одной из школ Могилева Регионы
15:56 Хет-трик Горбачика помог жодинцам разгромить ФК "Минск" Спорт
15:43 БГПУ проведет онлайн-консультации для иностранных абитуриентов Общество
15:15 Сводный батальон РХБ защиты продезинфицировал две школы и детский сад в Боровлянах Регионы
15:01 Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата и спикера Сената Казахстана В мире
14:54 Оперу Большого театра Беларуси "Дикая охота короля Стаха" можно посмотреть онлайн Культура
14:42 Одна из лидеров сборной Беларуси по волейболу Анна Климец перешла в московское "Динамо" Спорт
14:25 Пятая часть японских студентов может бросить учебу из-за нехватки денег В мире
14:13 Эстафета "Беларусь помнит. Помним каждого" стартует 5 мая Общество
14:06 Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавил клуб КХЛ "Локомотив" Спорт
13:44 "Беларусь 3" покажет оперу "Богема" Большого театра Беларуси Культура
13:37 Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе перенесен на 2021 год Спорт
13:17 Был хирургом - стал инфекционистом: как работает Могилевская больница №1 Регионы
12:57 Витебские десантники провели парад для ветерана войны Регионы
12:39 В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 9623 В мире
12:25 В Беларуси выздоровели и выписаны 3117 пациентов с COVID-19 Общество
12:12 РТБД готовит новые показы спектаклей из своего видеофонда Афиша
11:57 Медперсонал четко выполняет свои функции, все собранны и сконцентрированны - реаниматолог Регионы
11:43 Всемирные пляжные игры перенесены на 2023 год Спорт
11:32 Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва В мире
11:25 Дожди и до +22°С ожидаются в Беларуси 3 мая Общество
11:20 Прямые эфиры в интернете с известными белорусами востребованы у молодежи - БРСМ Общество
Все новости
Все новости
В мире
02 мая 2020, 16:59

В Китае восстанавливается туризм

Фото China Daily
Фото China Daily
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Холдинг Уоррена Баффета в первом квартале понес рекордные убытки
Что изменилось в работе МАЗа в условиях пандемии

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае восстанавливается туризм: поток отдыхающих внутри страны 1 мая превысил 23 млн человек, сообщает Euronews.

За сутки туристы потратили более $1,3 млрд. Они получили возможность посетить порядка 70% общего числа достопримечательностей КНР.

По требованию властей население страны по-прежнему соблюдает повышенные меры предосторожности: необходимо носить защитные маски, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах.

Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и с соблюдением норм безопасности.

Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей.-0

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай туризм
Новости рубрики В мире
Фото forbes.com Холдинг Уоррена Баффета в первом квартале понес рекордные убытки
Фото МЧС Узбекистана В Узбекистане из-за прорыва дамбы эвакуированы около 70 тыс. человек
Дарига Назарбаева. Фото ТАСС Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата и спикера Сената Казахстана
Фото The Japan Times Пятая часть японских студентов может бросить учебу из-за нехватки денег
Фото ТАСС В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 9623
Ким Чен Ын. Фото AP Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
В Беларуси выздоровели и выписаны 3117 пациентов с COVID-19
МНС разъяснило особенности применения указа о поддержке экономики
Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси
Топ-новости
Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания
Медперсонал четко выполняет свои функции, все собранны и сконцентрированны - реаниматолог
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
"Если могу спасти кого-то, не буду отсиживаться" - вылечившаяся от COVID-19 медсестра о сдаче плазмы
Топливо на АЗС в Беларуси с 3 мая дешевеет на 1 копейку
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 - возможность продолжать работать
ФОТОФАКТ: Минск готовится ко Дню Победы
Изготовленные волонтерами средства защиты для медиков доставили в 456 учреждений здравоохранения
Изменения мая: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур - Белгидромет
В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн
Главврач Гродненской инфекционной больницы: мы обеспечены необходимыми средствами защиты
Почти Br750 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков
Белстат: самая мужская профессия - строитель, а женщины преобладают в соцсфере
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.