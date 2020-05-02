2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае восстанавливается туризм: поток отдыхающих внутри страны 1 мая превысил 23 млн человек, сообщает Euronews.
За сутки туристы потратили более $1,3 млрд. Они получили возможность посетить порядка 70% общего числа достопримечательностей КНР.
По требованию властей население страны по-прежнему соблюдает повышенные меры предосторожности: необходимо носить защитные маски, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах.
Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и с соблюдением норм безопасности.
Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей.-0