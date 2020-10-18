В Китае впервые обнаружили образцы живого коронавируса на упаковке замороженной рыбы

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая сообщили о первом случае обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Согласно опубликованному заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, вирус был обнаружен при расследовании причин локальной вспышки заболевания в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай), сообщает ТАСС.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР обнаружил и изолировал образцы живого коронавируса на упаковке импортной замороженной трески", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. "Это первый случай обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Подтверждено, что соприкосновение с образцами живого коронавируса на упаковке может привести к заражению", - указывается в заявлении.

В документе сказано, что "обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда за пределами лаборатории было подтверждено, что при особых условиях коронавирус может сохраняться на упаковке продукции в течение длительного времени". Также отмечается, что "существует вероятность передачи коронавируса через международную холодильную цепь".

В связи с этим ведомство призывает сотрудников, работающих с замороженными продуктами, соблюдать все меры безопасности, избегать прямого контакта с продукцией, носить спецодежду, не прикасаться ко рту, носу и глазам во время работы, мыть руки и проводить дезинфекцию сразу после работы, а также регулярно проходить тестирование на коронавирус.-0-