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15 июня 2021, 22:56

В Китае введено более 900 миллионов доз вакцин против COVID-19

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае было введено свыше 900 млн доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

В Комитете пообещали обеспечить стабильные поставки вакцин и продолжать способствовать массовой вакцинации.

3 июня было объявлено, что в стране введено свыше 700 млн доз вакцин, и с тех пор менее чем за две недели было введено еще 200 млн доз.-0-

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