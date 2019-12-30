В Китае вынесли приговор ученому за незаконное редактирование генов человеческого эмбриона

30 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайский ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 млн юаней (около $430 тыс.) за незаконное редактирование геномов человеческих эмбрионов, сообщают местные власти.

В ноябре прошлого года китайский ученый шокировал мировую общественность заявлением о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике со стороны коллег-ученых и властей, поскольку подобного рода эксперименты серьезно нарушают законы КНР.

Первый эксперимент по редактированию генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR/Cas9 был представлен в США американскими учеными летом 2017 года, до этого аналогичные работы проводились в Китае. Во всех экспериментах редактирование проводили в медицинских целях, а эмбрионы впоследствии были уничтожены. Осенью 2017 года британские ученые опубликовали итоги эксперимента, в котором редактирование генома эмбрионов человека впервые применили не для лечения врожденных заболеваний, а в исключительно исследовательских целях.

Редактирование генома на уровне целого эмбриона подразумевает неизбежную передачу изменений по наследству, что вызывает опасения некоторых ученых и политиков. Консенсуса относительно юридического статуса таких исследований в западных странах пока нет.-0-