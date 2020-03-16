В Китае выздоровели более 67 тыс. зараженных коронавирусом

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Китае за минувшие сутки увеличилось на 14, число заразившихся возросло на 16, еще 838 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, информирует ТАСС.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80860 человек, выздоровели 67490, умерли 3213.

Согласно информации комитета, в провинции Хубэй за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения, все они зафиксированы в ее административном центре - городе Ухане. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедшие сутки возросло на 14 - до 3099, число выздоровевших увеличилось до 55094.-0-