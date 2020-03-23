23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае выздоровели более 72,7 тыс. зараженных коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает ТАСС. Общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 81 093 человека, из них 3 270 скончались, 72 703 вылечены и выписаны из больниц. Число заразившихся людей в провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, достигло 67 800 (из них 50 005 в Ухане), 3 153 скончались (2 517 в Ухане), выздоровели 59 879 человек. В тесном контакте с заболевшими в КНР находились почти 689 тыс. человек, из них более 10,7 тыс. до сих пор находятся под медицинским наблюдением. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!