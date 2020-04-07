В Китае за последние сутки ни один человек не умер от коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека. Количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным комитета, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных, в том числе 89 человек поправились за последние сутки. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1242 инфицированных. Уже ровно месяц показатель ежедневного увеличения числа зараженных колеблется на уровне менее 100 человек, а с 29 марта составляет менее 50, что говорит о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие - китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия был обнаружен вирус).

Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действуют правила, регламентирующие поведение жителей в общественных местах. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - их в Китае насчитывается 1033, в том числе 30 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, занимает провинция Хубэй (518 человек), на втором месте - Шанхай (143 инфицированных), далее Пекин (131 заразившийся) и южная провинция Гуандун (129 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, уже много дней заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 70 человек.

По последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 89 человек с подозрением на коронавирус, находящихся на карантине. У 211 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.-0-