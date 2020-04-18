В Китае за прошедшие сутки у пациентов с коронавирусом не зафиксировано летальных исходов

18 апреля, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. В Китае за прошедшие сутки среди пациентов с коронавирусом не зафиксировано летальных исходов. Вместе с тем власти КНР выявили 27 новых случаев заражения. Общий показатель больных COVID-19 в этой стране равен 1 058 человек, сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 93,1% заразившихся. Число заболевших с декабря 2019 года, с учетом скорректированной днем ранее статистики, превысило 82,7 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии в стране - 5,6% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В последнее время на территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено 10. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа, только за предыдущий день - 17 человек. Всего в Китае зафиксировано 1 566 зараженных, приехавших из-за границы, из них 709 уже выздоровели.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране активизируется экономическая деятельность. Однако власти сохраняют строгие меры безопасности, по-прежнему действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах в условиях пандемии.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,8 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 63 человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 85 заболевание протекает в тяжелой форме. В мире вирусом заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.-0-