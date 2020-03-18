В Китае за сутки коронавирусом заразились 13 человек

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае за последние сутки коронавирусом заразились 13 человек, 11 умерли, выздоровели 922 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации комитета, количество инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,8 тыс. человек, из них выздоровели 69,6 тыс., умерли 3237. Согласно обновленным данным официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет ровно 4%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 84,9% до 86%.

Ситуация в Китае стабильная. В 14 регионах из 31 совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще 16 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до нескольких десятков человек.

В центральной провинции Хубэй, где продолжается ликвидация главного очага коронавируса, за последние сутки умерли 11 (в остальных регионах Китая летальных исходов не было), заразился только один, выздоровели 896 человек. Там еще насчитывается около 7,7 тыс. инфицированных. На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения. Однако в стране постоянно растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 155 таких случаев, из них 12 (в Пекине, Шанхае и еще двух регионах) - за последние сутки.-0-