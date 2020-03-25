В Китае за сутки отмечено 47 ввозных случаев инфицирования COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае за минувшие сутки зафиксированы 47 новых случаев инфицирования - все зараженные прибыли из-за границы, сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В заявлении ведомства сказано, что наибольшее количество было выявлено в Шанхае (19), Пекине (5) и провинции Гуандун (5).

Общее число завозных случаев инфицирования в стране выросло до 474. Накануне, 24 марта, официальный представитель МИД Гэн Шуан указывал на 427 завозных случаев (380 у граждан Китая и 47 у иностранцев) за все время эпидемии.

От заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Китае к этому моменту излечились 73,7 тыс. человек, из них 491 пациент был выписан из медучреждений за минувшие сутки. Также за 24 марта в стране зафиксировано четыре новых летальных исхода. Общее число заболевших превысило 81,2 тыс., около 3,3 тыс. умерли. В медучреждениях остаются 4,3 тыс. человек, из них около 1,4 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

В соседнем Таиланде, по информации министерства здравоохранения королевства, за сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных фактов заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 934, вылечились 70 человек. Также в стране зафиксированы четыре летальных исхода.

Между тем, представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что США потенциально могут стать новым эпицентром распространения коронавируса. В стране, по данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом уже превысило 55 тыс., за сутки умерло 200 пациентов, а всего жертв заболевания - более 790 человек. Излечились 348 инфицированных.

В Европе эпицентром болезни, вызываемой коронавирусом COVID-19, остается Италия - она лидер и по заболеваемости, и по смертности. В стране умерли 6820 человек, почти 70 тыс. инфицированных. Накануне глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил о 743 умерших за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом, и его последствий. Число выздоровевших увеличилось на 894 до 8326 человек. Но в целом темпы распространения инфекции немного снижаются.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев заболевания. Выздоровели и были выписаны 22 пациента.

Общее количество заражений коронавирусом COVID-19 в мире, по данным университета Джона Хопкинса, превысило 422 тыс. человек, 18 901 скончались, излечились более 100 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она распространилась более чем на 180 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-