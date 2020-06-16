В Китае за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В материковой части Китая за прошедшие сутки обнаружено 40 случаев инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что в медучреждениях Китая находятся 210 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели семь), у пяти человек заболевание протекает в тяжелой форме. Из 40 новых зараженных только восемь приехали из-за рубежа, остальные 32 случая - местные, обнаруженные в Пекине (27 человек), прилегающей к нему северной провинции Хэбэй (четыре случая), а также в провинции Сычуань (юго-запад, один человек).

За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 845 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 1 752 уже выздоровели.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, количество заразившихся новым коронавирусом в мире составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных. США занимает первое место по выявленным случаям заражений - 2 110 791. Умерли 116 090 пациентов с коронавирусом, выздоровели 576 334. Далее по числу заражений следует Бразилия с 888 271 выявленным случаем заражения, 43 959 смертями и 472 313 выздоровевшими пациентами.-0