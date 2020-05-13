В Китае за сутки выявили семь новых случаев коронавируса

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае за минувшие сутки зафиксированы семь новых случаев инфицирования коронавирусом - шесть местных и один ввозной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Шесть новых случаев были зафиксированы в городе Цзилинь. Еще у одного человека в этом регионе подозревается инфицирование коронавирусом, однако его диагноз пока не подтвержден. Центральное телевидение Китая сообщило, что власти частично ограничили железнодорожное сообщение с этим городом после зафиксированных новых случаев.

Около 367 человек, которые контактировали с заболевшими, изолированы и находятся под контролем медиков. Новый ввезенный из-за рубежа случай заражения выявлен в Шанхае.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 926, выздоровели 78 189 человек, умерли 4 633. В Китае насчитывается в общей сложности 104 активных случая лечения от коронавируса, состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое.-0-