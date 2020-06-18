В Китае за сутки выявлено 28 случаев COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 28 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Всего же в медицинских учреждениях Китая находятся 265 пациентов с COVID-19 (за минувший день выздоровели 15), у девяти человек заболевание протекает в тяжелой форме. В сообщении отмечается, что только лишь четыре случая являются завозными. В Пекине обнаружен 21 заболевший, два - в прилегающей к нему северной провинции Хэбэй, еще один - в городе Тяньцзинь.

За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 860 инфицированных, прибывших из-за границы, из которых 1 769 уже выздоровели.

Пекин в континентальном Китае является первым местом по числу заболевших, находящихся в медицинских учреждениях (около 160 человек). Второе и третье место занимают южная провинция Гуандун и юго-западная Сычуань, где проходят лечение 27 и 21 пациент соответственно. На территории 16 из 31 административной единицы больных нет, в остальных (не считая столицы) насчитывается от одного до 20 заразившихся.

Местные власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе бессимптомных вирусоносителей. Их в КНР насчитывается 111, в том числе восемь случаев зарегистрированы за минувший день.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения новым коронавирусом на планете за сутки возросло почти на 120 тыс., превысив 8,06 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 440 тыс.-0-