ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 марта 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:14 В Китае за сутки выздоровели более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом В мире
07:10 Индивидуальными гонками стартует ЧЕ по биатлону среди юниоров в Хохфильцене Спорт
07:00 Картина дня: вручение паспортов юным белорусам, влияние нефтяного фактора на бюджет и первое в году суперлуние Общество
00:43 В аксессуарах Меган Маркл увидели тайные знаки Калейдоскоп
00:08 У подножия египетской скалы нашли тайник фараона Калейдоскоп
10.03.20
10.03.20 23:29 Страны ЕС создадут инвестиционный фонд для борьбы с коронавирусом В мире
10.03.20 22:59 При взрыве на химическом заводе в Барселоне погиб один человек В мире
10.03.20 22:35 Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта почти одновременно перенесли операции Калейдоскоп
10.03.20 21:51 Минэкономики предлагает обсудить проект нацстратегии устойчивого развития до 2035 года Экономика
10.03.20 21:41 В Беларуси предлагают отмечать места обитания диких хомяков, сусликов и белок-летяг на онлайн-карте Технологии
10.03.20 21:32 Народная летопись Великой Отечественной войны будет создана в Беларуси Общество
10.03.20 21:23 Массовые мероприятия в Москве запретили до 10 апреля В мире
10.03.20 21:16 Правительство определило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции Экономика
10.03.20 21:00 В Беларуси создается госадминистрация водного транспорта Общество
10.03.20 20:44 Два предприятия включены в состав "Беллегпрома" Экономика
10.03.20 20:35 Беларусь и Египет обсудили перспективы технологического сотрудничества между промпредприятиями Экономика
10.03.20 20:23 Минтранс готовится провести конкурс по выбору инвестора для реконструкции трассы М10 Экономика
10.03.20 20:00 "Посмотри кино - помоги животным": студенты БГУ провели благотворительную акцию Общество
10.03.20 19:46 В феврале больше всего подорожали виноград и огурцы, подешевела пшенка Экономика
10.03.20 19:43 В Минском районе неизвестные повредили стоявшее у дороги авто Происшествия
10.03.20 19:35 ЕЭК уведомила Армению о недопустимости пошлин на вывозимые в ЕАЭС товары Экономика
10.03.20 19:29 Металлургия, химическая и бумажная промышленность - ЕЭК определила отрасли для экспорта Экономика
10.03.20 19:21 МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Италии и Израиля Общество
10.03.20 19:13 Общественные объединения смогут обменяться опытом на семинаре в Минске Общество
10.03.20 19:02 Два гомельчанина осуждены за незаконный оборот альфа-PVP Происшествия
10.03.20 18:38 Беларусь и ЕС обсудили развитие совместной договорно-правовой базы Политика
10.03.20 18:36 Более 24 тыс. голосов отдали белорусы в поддержку идей Social Weekend Общество
10.03.20 18:30 Все туристы покинули территорию отеля на Канарах после карантина В мире
10.03.20 18:24 Запрет на лов рыбы вводится в Брестской и Гомельской областях с 12 марта Регионы
10.03.20 18:18 Второй этап проверки боеготовности ВС проходит в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
В мире
11 марта 2020, 07:14

В Китае за сутки выздоровели более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом

Фото EPA-EFE
Фото EPA-EFE
Новости темы "Распространение коронавируса"
Страны ЕС создадут инвестиционный фонд для борьбы с коронавирусом
Массовые мероприятия в Москве запретили до 10 апреля

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 22 человека, количество заразившихся увеличилось на 24, выздоровели еще 1578 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3158. Согласно обновленным данным, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.

Ситуация по стране стабильная: в пяти из 31 региона совсем нет заболевших, число инфицированных в больницах еще 25 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до ста человек. В Пекине насчитывается 101 заразившийся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 34, на Хайнане осталось всего три.

В центральной провинции Хубэй, где продолжается ликвидация главного очага, за последние сутки умерли 22 (в остальных регионах летальных случаев не было), заразились 13, выздоровел 1471 человек. Несмотря на успешную борьбу с пневмонией, там все еще насчитывается более 15,6 тыс. инфицированных. На территории большинства из 31 региона материковой части страны уже несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения. Однако в Китае продолжает увеличиваться число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 79 таких случаев, из них 10 за последние сутки.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 14,6 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 285 человек с подозрением на вирус, они на карантине. По данным врачей, у более чем 4,4 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Китай смерть
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images Страны ЕС создадут инвестиционный фонд для борьбы с коронавирусом
Фото Twitter При взрыве на химическом заводе в Барселоне погиб один человек
Фото ФК "Спартак" (Москва) Массовые мероприятия в Москве запретили до 10 апреля
Фото AP Photo Все туристы покинули территорию отеля на Канарах после карантина
Адам Кастильехо. Фото Andrew Testa/New York Times/Redux/eyevine Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Фото ТАСС Госдума России приняла в основном чтении изменения в Конституцию
Главное
Александр Лукашенко и участники церемонии "Вижу в вашем лице амбициозную Беларусь" - Лукашенко вручил паспорта юным гражданам страны
Румас считает недостаточной работу представителей государства в набсоветах предприятий
В Беларуси три человека вылечены от коронавируса
Квартира - с любовью! Лучшие условия от застройщика - для комплекса в центре Минска!
Топ-новости
Картина дня: вручение паспортов юным белорусам, влияние нефтяного фактора на бюджет и первое в году суперлуние
Народная летопись Великой Отечественной войны будет создана в Беларуси
В Беларуси установлен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам
Минэкономики предлагает обсудить проект нацстратегии устойчивого развития до 2035 года
В Совете Республики внимательно относятся к законодательным инициативам граждан - Рунец
Нотариусы в честь Дня Конституции проконсультируют 13 марта бесплатно
Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям
Профилактика коронавирусной инфекции. Это надо знать. Полезные советы от компании "БелАсептика"
"БЕЛДЖИ" готов рассматривать выпуск электромобилей при продаже 5-10 тыс. авто в год
Минфин оценивает влияние нефтяного фактора на бюджет Беларуси
МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Италии и Израиля
Госдума России приняла в основном чтении изменения в Конституцию
Участница акции "Мы - граждане Беларуси!": горжусь, что родилась и живу в такой стране
РЕПОРТАЖ: Вместе делаем одно дело: как в Кричеве работают с особенными детьми
Маркевич: данные людям обещания местные власти должны выполнять в срок
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.