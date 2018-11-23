В Китае задержан водитель, сбивший насмерть пятерых школьников

23 ноября, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае полиция задержала водителя, сбившего насмерть пятерых школьников, сообщили местные власти.

Трагедия произошла 22 ноября в 12.15 по местному времени в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, когда 29-летний мужчина въехал на автомобиле в группу школьников, которые после занятий в сопровождении учителей переходили улицу. В результате пятеро детей погибли, еще 19 пострадали. Трое из пострадавших школьников находятся в критическом состоянии.

По информации полиции, виновник происшествия - безработный уроженец данной провинции. Согласно результатам полицейского расследования, из-за ссоры с женой он помышлял о самоубийстве, выбрав автомобильную аварию в качестве способа его осуществления.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но в тот же день был пойман полицией.-0-