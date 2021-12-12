В Китае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксирован в Китае. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на уведомление органов здравоохранения Гонконга, передает ТАСС.

Инфекцией заразился 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу в южной провинции Гуандун, который держал в хозяйстве домашнюю птицу. Его состояние оценивается медиками как критическое.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 53.-0-