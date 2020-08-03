В Китае зафиксирован сильнейший промышленный рост почти за 10 лет

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае зафиксирован наиболее сильный промышленный рост за последние 9,5 лет. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности КНР в июле вырос до 52,8 пункта с июньского показателя в 51,3 пункта. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на данные китайского экономического журнала Caixin и британской компании IHS Markit, рассчитывающих соответствующий индекс.

Таким образом, в китайской промышленности отмечен рост на протяжении трех месяцев подряд, а положительная динамика в июле оказалась сильнейшей с января 2011 года.

Ведущий экономист Caixin Insight Groug Ван Чжэ связал значительное увеличение индекса промышленного роста с увеличением спроса на промышленную продукцию в Китае. При этом он отметил сохраняющиеся проблемы на рынке труда и по-прежнему слабый спрос из-за рубежа на фоне пандемии COVID-19.-0-