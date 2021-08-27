В Китае загорелась высотка

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар произошел в высотке в китайском городе Далянь, сообщает издание Apple Daily.
Пожар начался на 19-м этаже. Медиапортал Sohu уточняет, что в доме проживали более 800 человек.
В социальных сетях появились видео, где видно: большая часть здания в огне. По данным РИА Новости, на место инцидента прибыли 68 пожарных машин и 366 спасателей.
Пока о пострадавших не сообщается. На данный момент причина возгорания выясняется.-0-
Пожар начался на 19-м этаже. Медиапортал Sohu уточняет, что в доме проживали более 800 человек.
В социальных сетях появились видео, где видно: большая часть здания в огне. По данным РИА Новости, на место инцидента прибыли 68 пожарных машин и 366 спасателей.
Пока о пострадавших не сообщается. На данный момент причина возгорания выясняется.-0-