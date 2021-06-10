В Китае заготавливают плазму крови переболевших COVID-19

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае заготавливают запасы плазмы крови переболевших COVID-19, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун.

Резервный банк донорской плазмы находится в Ухане, в провинции Хубэй Центрального Китая. Аналогичные хранилища также есть в провинциях по всей стране.

Как заявила на пресс-конференции Го Яньхун, плазма крови переболевших COVID-19 доказала свою эффективность в лечении тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По ее словам, на данный момент в стране доноры сдали кровь более 4,7 тыс. раз. Около 60% от общего объема плазмы было взято у жителей в провинции Хубэй.-0-