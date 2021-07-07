В Китае запретили строить небоскребы выше 500 м

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае из соображений безопасности введен запрет на строительство супер-небоскребов высотой более 500 м, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, в Китае находится почти половина из 100 самых высоких зданий мира. Власти страны считают, что дальнейшее строительство высоток может поставить под угрозу безопасность возводимых зданий. Кроме того, строительство небоскребов уже привело к перенасыщению рынка офисной недвижимости.

Ограничено также строительство зданий высотой более 250 м, а сооружения выше 100 м должны строиться таким образом и в таких местах, чтобы иметь все необходимые ресурсы для быстрого тушения возможного пожара.-0-