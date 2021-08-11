В Китае запретят исполнять в караоке треки с вредоносным содержанием

11 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай создаст черный список караоке-песен, содержащих вредоносный контент, и запретит их исполнение в заведениях по всей стране.

В черный список попадут песни, содержание которых ставит под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность, нарушает религиозную политику Китая, распространяет культы и суеверия, пропагандирует непристойности, азартные игры, насилие и преступления, связанные с наркотиками.

Регламент вступит в силу 1 октября.

В Китае насчитывается около 50 тыс. караоке-баров, музыкальная библиотека которых включает более 100 тыс. песен.-0-