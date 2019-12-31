В Китае запустили высокоскоростной автономный поезд

31 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае запустили первый китайский автономный скоростной поезд G8811, который разгоняется до 350 км/ч. Запуск произошел во время открытия железной дороги в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года.

"Поезд G8811 может автоматически запускаться и останавливаться, открывать и закрывать двери. Он оснащен сигналом 5G и беспроводными телефонными зарядками. Для спортсменов в поезде есть площадка для сноубордов и другого лыжного снаряжения. Были запущены услуги электронного билета, чтобы пассажиры могли использовать свои идентификационные карты или сканировать QR-коды для аутентификации, а не ждать в очередях", - говорится в сообщении.

Железнодорожная линия соединяет Пекин и Чжанцзякоу. Благодаря сверхскоростному поезду время переезда из одного населенного пункта в другой сократится с трех часов до 47 минут. Длина железной дороги составляет 174 км, а ее строительство длилось около четырех лет.-0-