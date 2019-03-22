В Китае жертвами взрыва на химзаводе стали 44 человека

22 марта, Нанкин /БЕЛТА - Синьхуа/. В результате взрыва, произошедшего 21 марта на заводе компании химической промышленности в восточной китайской провинции Цзянсу, погибли 44 человека. Об этом сообщили местные власти.

По информации ТАСС, больницы в районе города Яньчэн приняли около 640 пострадавших. В их число включены те, кого доставляли в больницы на машинах скорой помощи, и те, кто обратился в медучреждения самостоятельно с легкими ранениями. Известно, что 32 человека находятся в критическом состоянии, еще 58 человек получили тяжелые ранения.

Взрыв прогремел на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке. Этот взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.

По официальному заявлению властей, пострадавший во время взрыва генеральный директор компании Чжан Циньюэ находится под стражей в больнице. Задержано еще несколько человек из числа менеджмента предприятия.-0-