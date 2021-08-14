В Китае волна смыла в море людей - 10 человек погибли

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восточном побережье Китая в городе Чжанчжоу сильная волна смыла в море группу людей. В результате происшествия 10 человек погибли, 1 пропал без вести, сообщает Синьхуа.
По информации агентства, во время случившегося люди отдыхали на пляже. Всего волной в море смыло 17 человек, шестерым из них удалось спастись.
Спасательные службы продолжают поиски пропавшего.-0-
По информации агентства, во время случившегося люди отдыхали на пляже. Всего волной в море смыло 17 человек, шестерым из них удалось спастись.
Спасательные службы продолжают поиски пропавшего.-0-