В Китае волна смыла в море людей - 10 человек погибли

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восточном побережье Китая в городе Чжанчжоу сильная волна смыла в море группу людей. В результате происшествия 10 человек погибли, 1 пропал без вести, сообщает Синьхуа.По информации агентства, во время случившегося люди отдыхали на пляже. Всего волной в море смыло 17 человек, шестерым из них удалось спастись.Спасательные службы продолжают поиски пропавшего.-0-