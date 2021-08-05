В китайской провинции Гуандун из-за тайфуна эвакуировали более 33 тыс. человек

5 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Более 33 тыс. жителей в китайской провинции Гуандун были эвакуированы в безопасные места из-за обрушившегося на прибрежные районы страны тропического циклона "Лупит".

Сообщается, что тайфун "Лупит" утром 5 августа ударил по острову Наньао в китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в центральной части циклона достигает 24 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, в некоторых прибрежных районах провинций Гуандун и Фуцзянь в ближайшие сутки ожидается от 250 до 300 мм осадков.

Как сообщили в Министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, ураганы и дожди, принесенные тайфуном "Лупит", продолжатся в ближайшие три дня. В частности, сильные дожди обрушатся на юго-восточную часть провинции Чжэцзян, восточную часть провинции Фуцзянь, большую часть провинции Гуандун и юго-восточную часть автономного района Гуанси-Чжуан.

Китай уже ввел режим экстренного реагирования на наводнения и тайфуны четвертого уровня, а также направил рабочую группу в провинцию Гуандун для содействия в развертывании работы по предотвращению бедствий, вызванных тайфуном и проливными дождями.-0-