В китайской провинции Хэнань нашли человеческие останки возрастом 32 тыс. лет

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Хэнань в Центральном Китае была обнаружена окаменелость человеческого черепа возрастом 32 тыс. лет. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по охране культурного наследия КНР.

Находка является самым ранним ископаемым, свидетельствующим о присутствии людей на этой территории много тысяч лет назад. Ранее в ходе археологических исследований палеолита в пещерах, находящихся в этом же районе, были обнаружены человеческие окаменелости, окаменелости животных и каменные орудия труда.

"Новые находки имеют большое значение для изучения происхождения и эволюции современного человека, населявшего эти места в то время", - сказал директор Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайван.

Помимо окаменелостей черепа археологи также обнаружили более 10 тыс. фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков, возраст которых составляет от 30 тыс. до 40 тыс. лет. Кроме того, были найдены и каменные орудия труда.-0-