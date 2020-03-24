В китайской провинции Хубэй 25 марта снимут карантин

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая отменят ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй 25 марта. В административном центре провинции - городе Ухань - ограничения будут сняты 8 апреля. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения данного китайского региона, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Именно в Ухане в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом. Позднее он распространился более чем на 190 стран и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано почти 16 тыс. летальных исходов.-0-