В китайской пустыне открылась "марсианская" база

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В глубине пустыни Гоби (провинция Ганьсу, КНР) открылся симулятор марсианской базы Mars Base 1. Первыми посетителями объекта стали около 100 китайских школьников, сообщает
Объект, состоящий из нескольких взаимосвязанных модулей, включая жилые помещения, диспетчерскую, теплицу и имитацию декомпрессионной камеры, открыл двери для публики 17 апреля. Подростки, которые первыми исследовали базу, смогли примерить скафандры, увидеть "марсианский" огород, побывать в спальне-капсуле для астронавтов и изучить строение моделей марсоходов.
Лагерь Mars Base 1 является совместным проектом медиакомпании Jinchang Star Universe Culture & Tourism Investment Co и чиновников из провинции Ганьсу. Местные власти надеются, что объект, расположенный посреди пустыни примерно в 40 км от города Цзиньчан, позволит посетителям почувствовать себя на красной планете и будет способствовать развитию туризма в регионе. Помимо того, что Mars Base 1 является туристической достопримечательностью, лагерь сотрудничает с Центром астронавтов Китая (ACC). В будущем планируется превратить объект в центр подготовки космонавтов.
В планах владельцев комплекса - инвестировать в проект $374 млн, открыть "космический" отель и ресторан и впоследствии расширить площадь объекта до 67 кв.км. Планируется, что к 2030 году марсианская база будет ежегодно привлекать около двух миллионов туристов.
Активно развивающаяся космическая программа Китая пробудила внимание общественности к науке и научной фантастике. В январе китайский космический зонд впервые приземлился на противоположной стороне Луны, что стало поводом для гордости миллионов жителей страны. Сегодня в Китае разрабатывают мощные ракеты, которые помогут реализовать амбициозную мечту об отправке зонда на Марс в 2020 году. После этого ученые планируют исследовать астероиды и даже приземляться на них.
Открытие комплекса Mars Base 1 приурочили к предстоящему Дню космонавтики, который отмечается в Китае 24 апреля. Лагерь в пустыне Габи - не единственное "марсианское" место в Китае. В марте в провинции Цинхай открылась база, имитирующая космический объект, расположенный на красной планете.-0-
Фото Reuters и AFP
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