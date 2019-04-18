В китайской пустыне открылась "марсианская" база

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В глубине пустыни Гоби (провинция Ганьсу, КНР) открылся симулятор марсианской базы Mars Base 1. Первыми посетителями объекта стали около 100 китайских школьников, сообщает Reuters .

Объект, состоящий из нескольких взаимосвязанных модулей, включая жилые помещения, диспетчерскую, теплицу и имитацию декомпрессионной камеры, открыл двери для публики 17 апреля. Подростки, которые первыми исследовали базу, смогли примерить скафандры, увидеть "марсианский" огород, побывать в спальне-капсуле для астронавтов и изучить строение моделей марсоходов.

Лагерь Mars Base 1 является совместным проектом медиакомпании Jinchang Star Universe Culture & Tourism Investment Co и чиновников из провинции Ганьсу. Местные власти надеются, что объект, расположенный посреди пустыни примерно в 40 км от города Цзиньчан, позволит посетителям почувствовать себя на красной планете и будет способствовать развитию туризма в регионе. Помимо того, что Mars Base 1 является туристической достопримечательностью, лагерь сотрудничает с Центром астронавтов Китая (ACC). В будущем планируется превратить объект в центр подготовки космонавтов.

В планах владельцев комплекса - инвестировать в проект $374 млн, открыть "космический" отель и ресторан и впоследствии расширить площадь объекта до 67 кв.км. Планируется, что к 2030 году марсианская база будет ежегодно привлекать около двух миллионов туристов.

Активно развивающаяся космическая программа Китая пробудила внимание общественности к науке и научной фантастике. В январе китайский космический зонд впервые приземлился на противоположной стороне Луны, что стало поводом для гордости миллионов жителей страны. Сегодня в Китае разрабатывают мощные ракеты, которые помогут реализовать амбициозную мечту об отправке зонда на Марс в 2020 году. После этого ученые планируют исследовать астероиды и даже приземляться на них.

Открытие комплекса Mars Base 1 приурочили к предстоящему Дню космонавтики, который отмечается в Китае 24 апреля. Лагерь в пустыне Габи - не единственное "марсианское" место в Китае. В марте в провинции Цинхай открылась база, имитирующая космический объект, расположенный на красной планете.-0-

Фото Reuters и AFP