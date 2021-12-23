В китайской скважине нашли микробов, способных перерабатывать нефть в газ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской нефтяной скважине обнаружили колонию микробов, способных перерабатывать нефть в природный газ. Им присвоили название Methanoliparia, сообщает "МИР24" со ссылкой на Nature.

Исследование провели биологи из Института морской микробиологии Общества Макса Планка. Они проанализировали образцы тяжелой нефти из месторождения Шэнли и нашли ранее неизвестный науке вид архей (одноклеточных безъядерных микроорганизмов). Эти организмы, живущие при температуре около 50 градусов, разлагали нефть и превращали ее составляющие в газообразные углеводороды, в том числе метан.

Исследование показало: эти археи, в отличие от других микроорганизмов такого рода, всеядны. Они оказались способны разлагать циклические и ароматические углеводороды. Ученые также установили, что Methanoliparia извлекают энергию из малоценных при переработке нефти длинных цепочек предельных углеводородов.

Всеядность архей объясняется тем, что они применяют неизвестные науке ферменты. Ученые выразили надежду, что в дальнейшем микробов удастся адаптировать для экологически чистых методик получения природного газа. Кроме того, они могли бы ликвидировать остатки углеводородов из отработанных месторождений.-0-