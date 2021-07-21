В китайском Чжэнчжоу около 200 тыс. жителей эвакуированы из-за наводнений

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 тыс. жителей китайского города Чжэнчжоу эвакуированы из-за наводнения, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальные власти.

По имеющимся данным, число пострадавших от стихийного бедствия достигло 36 тыс. Население Чжэнчжоу составляет более 12,5 млн человек. Сообщается, что за последние сутки в городе выпало 457,5 мм осадков. При этом, по оценкам метеорологов, годовая норма составляет около 640,8 мм.

Из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. По последним данным, в результате наводнения погибли по меньшей мере 12 человек, все они стали жертвами затопления поезда в тоннеле метро Чжэнчжоу. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.-0-