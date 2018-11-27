В китайском Лэшане автомобиль въехал в автобусную остановку, 7 человек погибли

27 ноября, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. В городе Лэшань провинции Сычуань (юго-западный Китай) при наезде легкового автомобиля на остановку общественного транспорта 7 человек погибли, еще 4 пострадали, сообщили местные власти.

#BREAKING At least seven killed, several injured after a car crashed into a bus stop in Leshan, Southwest China's Sichuan Province, on Tuesday. pic.twitter.com/cCPSTI4FJ5 — Global Times (@globaltimesnews) 27 ноября 2018 г.

По сообщению Шаваньского отдела городского управления общественной безопасности, 27 ноября примерно в 10.00 по местному времени автомобиль выехал на тротуар, после чего врезался в автобусную остановку возле деревни Ванчан.

Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу для оказания медицинской помощи.

Водитель легкового автомобиля был взят полицией под контроль. Причины инцидента расследуются.-0-